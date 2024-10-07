بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن وباء العصر، الذي يتسبب في زيادة موت الفجأة بين الشباب والأصحاء، مؤكدًا وجود علاقة بين كهرباء القلب والسكتة القلبية، التي تسبب الوفاة المفاجئة.

سر وباء العصر وعلاقته بكهرباء القلب

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن أهمية رسم القلب العادي وبالمجهود، وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، للتعرف على اختلال كهرباء القلب، الذي وصفه بـ "وباء العصر"، ويحدث السكتة القلبية والموت المفاجئ بسبب اضطراب نظام القلب، والخفقان السريع أو البطئ.

علاقة اختلال كهرباء القلب بموت الفجأة، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان إن: "كهرباء القلب والسكتة القلبية المفاجئة وباء العصر... كل يوم نسمع عن فلان الله يرحمه، شاب صغير مات فجأة وهو نايم، فجأة وعمره ما اشتكى من حاجة طبية، والسبب غالبا اختلال مفاجئ في كهرباء القلب ‏Sudden nocturnal cardiac death"

وتابع جمال شعبان: "نعوذ بك يا رب من موت الفجأة، وكثرة الموت المفاجئ من علامات الساعة، من هنا تأتي أهمية رسم القلب العادي وبالمجهود، وفحص القلب بالموجات الصوتية والرنين المغناطيسي، وأحيانًا الدراسة الفيسيولوچية لكهرباء القلب"

علاقة اختلال كهرباء القلب بوباء العصر

وعن كهرباء القلب قال جمال شعبان: "كهرباء القلب هى المنظومة التى تتحكم فى إيقاع القلب وانتظام ضرباته، حيث ينقبض بمعدل من 60 إلى 100 مرة فى الدقيقة، وحتى يتحقق هذا المعدل المنتظم لا بد أن تصدر إشارة كهربية من مجموعة من الخلايا تقع فى أعلى الأذين الأيمن يمكن تشبيه دورها بدور المايسترو الذى يحكم إيقاع القلب، ثم يحدث التتابع فى تنشيط القلب الكهربى بنسق ثابت لانتقال الموجات الكهربية من الأذين الأيمن إلى الأذين الأيسر ثم إلى البطين الأيمن والأيسر."

أحذر خفقان القلب السريع، فيتو

وكشف جمال شعبان عن وباء العصر، فقال: "اختلال كهرباء القلب، وباء العصر والسكتة القلبية والموت المفاجئ تحدث مشكلات نظم القلب (اضطراب نظم القلب) عندما لا تعمل النبضات الكهربائية، التي تنسق نظم قلبك على نحو صحيح؛ الأمر الذي يسبب خفقان القلب على نحو سريع جدًا، أو بطيء جدًا أو غير منتظم."

وقال جمال شعبان: "قد يبدو اضطراب نظم القلب كأن هناك خفقان أو رفرفة أو ضربة ساقطة في القلب أو تسارع في نبضاته، وقد يكون غير ضار؛ ومع ذلك، قد تتسبب بعض أنواع اضطرابات نظم القلب في علامات وأعراض مزعجة وقد تصل إلى حد تهديد الحياة في بعض الأحيان."

ولعلاج اختلال كهرباء القلب، قال جمال شعبان: "يمكن لعلاج اختلال كهرباء القلب السيطرة على نبضات القلب السريعة أو البطيئة أو غير المنتظمة. بالإضافة إلى ذلك، حيث أن اضطراب نظم القلب المزعج غالبًا ما يصبح أسوأ، أو حتى يحدث نتيجة، لضعف القلب أو تلفه، فقد تتمكن من الحد من خطر اضطراب نظم القلب عن طريق تبني نمط حياة صحي للقلب."

أعراض اختلال كهرباء القلب

وعن أعراض اختلال كهرباء القلب، قال الدكتور جمال شعبان: "قد لا يسبب اضطراب نظم القلب أي علامات أو أعراض. في الواقع، قد يكتشف طبيبك أنك مصاب باضطراب نظم القلب قبل أن تكتشف أنت ذلك، خلال الفحص الروتيني. ومع ذلك، العلامات والأعراض التي يمكن ملاحظتها لا تعني بالضرورة أنك تعاني مشكلة خطيرة."

وتابع "قد تشمل أعراض اختلال كهرباء القلب الملحوظة ما يلي: (خفقانًا في صدرك، ضربات قلب متسارعة (تسرع قلبي)، ضربات قلب بطيئة (بطء القلب)، ألم الصدر، ضيق النفس، الدوار أو الدوخة، العرق الغزير، الإغماء أو ما يشبه الإغماء"

السكتة القلبية تسبب وفاة الفجأة، فيتو



وردًا على سؤال متى يلجأ المريض للطبيب، فقال: "قد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى الشعور بدقات نبض سابقة لأوانها أو إضافية، أو قد تشعر بأن قلبك يتسابق أو ينبض ببطء شديد. وقد تكون العلامات والأعراض الأخرى ذات صلة بقلبك الذي لا يضخ بشكل فعَّال بسبب سرعة أو بطء ضربات القلب. وهي تشمل ضيق في التنفس، أو ضعف، أو دوخة، أو دوار، أو إغماء أو شبه إغماء، وألم في الصدر أو عدم راحة."

وأضاف جمال شعبان "في الحالات الطارئة أطلب الإسعاف ١٢٣، إذا كنت تعاني فجأة أو في كثير من الأحيان من أي من هذه العلامات والأعراض في وقت لا تتوقع أن تشعر بها فيه."

أخطر أنواع عدم انتظام القلب

وأشار جمال شعبان إلى أخطر أنواع عدم انتظام القلب، فقال: "الذبذبة البطينية أخطر أنواع عدم انتظام ضربات القلب وهو قد يكون مميتًا. وهو يحدث عندما ينبض القلب نبضات كهربائية سريعة وغير منتظمة. وهذا يجعل غرف الضخ في قلبك (البطينين) ترتجف بشكل عديم الفائدة بدلًا من ضخ الدم. وبدون ضربات قلب فعالة، ينخفض ضغط الدم، وتنقطع إمدادات الدم عن أعضائك الحيوية."

متى تذهب لطبيب القلب، فيتو



وأضاف جمال شعبان "سوف ينهار الشخص المصاب بالذبذبة البطينية في غضون ثوان وسرعان ما سينقطع تنفسه أو لن يكون لديه نبض. في حالة حدوث ذلك، اتبع الخطوات التالية: (اتصل على ١٢٣، أو على رقم هاتف الطوارئ الموجود بمنطقتك، إذا لم يكن هناك قريب مدرب على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، فقدم يد المساعدة فقط الإنعاش القلبي الرئوي (CPR). وهذا يعني الضغط على الصدر بصورة غير متقطعة بمعدل 100 إلى 120 دقيقة حتى وصول المسعفين. للقيام بضغط الصدر، ادفع بشدة وسرعة في وسط الصدر. ليست هناك حاجة إلى عمل تنفس إنقاذ."

ونصح الدكتور جمال شعبان بأهمية الإنعاش القلبي فقال: "إذا كنت أنت أو أي شخص قريب يعرف الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، فابدأ في تقديمه إذا كان ضروريًا. قد يساعد الإنعاش القلبي الرئوي في الحفاظ على تدفق الدم إلى الأعضاء حتى يمكن إعطاء صدمة كهربائية (إزالة الرجفان)."

وأضاف "تعرَّف على ما إذا كان مزيل الذبذبة البطينية الخارجي الآلي (AED) متاحًا في مكان قريب أم لا. تتوفر أجهزة تنظيم ضربات القلب المحمولة، والتي يمكن أن تقدم صدمة كهربائية من شأنه أن تعيد تشغيل ضربات القلب، في أعداد متزايدة من الأماكن، كما هو الحال في الطائرات وسيارات الشرطة ومراكز التسوق"

وأوضح "يمكن حتى شراؤها لمنزلك، وليس هناك حاجة إلى التدريب. سوف يخبرك مزيل الذبذبة الاتوماتيك الآلي ما يجب القيام به. فهو مبرمج للسماح للصدمة فقط عند الضرورة"

