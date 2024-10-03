محافظ أسيوط يشهد تدشين مبادرة "سلامتك تهمنا" ضمن مبادرة "بداية" (صور)

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تدشين مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت التي نظمتها مديرية العمل ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتنمية البشرية لمدة 100 يوم تحت رعاية محافظ أسيوط، ووزير العمل محمد جبران.

جاء ذلك بحضور المستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي للمحافظة، وعلى سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط، والمهندس أسامة عثمان حسن رئيس قطاع المصانع للأسمدة بأسيوط، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وخالد ميرغني مدير إدارة السلامة بالمديرية ومديري ومسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بأسيوط، وبمشاركة ١٥٠ من مسئولي السلامة بالمصانع والشركات بنطاق المحافظة.

محافظ أسيوط يؤكد اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم كلمات الترحيب من علي سيد وكيل وزارة العمل للضيوف موضحًا اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضرورة تنفيذ العديد من المبادرات وهذا ما وجه به وزير العمل محمد جبران مشيرًا إلى وضع خطة لتنفيذ العديد من المبادرات داخل المنشأت الصناعية من أجل حماية العاملين من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء سير العمل، تلاها كلمة ترحيب من المهندس أسامة عثمان حسن لتدشين مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت الذي وضح خلالها تاريخ إنشاء الشركة ومسيرتها.

محافظ أسيوط: السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب

وفي كلمته أوضح المحافظ، أن الهدف من تدشين مبادرة "سلامتك تهمنا" هو إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها والتشريعات الوطنية المتعلقة بها وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات والكوارث، وخطط الطوارئ والتحقق من الحوادث واكتشافها حتى يمكن تلافيها ورفع مستوى الأداء بالتدريب على أسلوب عمل متطور مؤكدًا على أن السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب ومسئولية الجميع في أي منشأة لأنها تتدخل في كافة نواحي الحياة سواء المجال الصناعي أو الطبي أو التعليمي أو الخدمي.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية في إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الإقتصادية بهدف تقييم المخاطر.

وفي ختام الفاعلية تم تقديم الدروع التذكارية إلى اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديرًا لجهوده ودعمه خلال الفترة الماضية وتذليله للعقبات أمام كافة القطاعات بالمحافظة.