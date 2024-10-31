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محافظ أسيوط يشهد اصطفاف 650 معدة للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الأزمات (صور)

اصطفاف معدات محافظة
اصطفاف معدات محافظة أسيوط، فيتو

 تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اصطفاف المعدات الهندسية والسيارات والمركبات التابعة للمحافظة والأجهزة المعاونة والذي تم استعراضها بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط، وذلك ضمن فعاليات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر والبناء الذي يهدف إلى تنمية وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور يحيى أبو رحمة مدير الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجنة قوات الدفاع الشعبي والوفد المرافق لها، والقيادات الأمنية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري عموم المديريات الخدمية والجهات المعنية.

إجراء اختبار عملي لعدد من المعدات والعربات 

 وبدأت الفعاليات باستعراض التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي للاصطفاف، حيث تم تقديم عرض حول المعدات والمركبات المشاركة في الاصطفاف، كما تم إجراء اختبار عملي لعدد من المعدات والعربات المشتركة في التدريب العملي. 

 وقام محافظ أسيوط والقيادات بتفقد المعدات والسيارات في أرض العرض للوقوف على حالتها العملية ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمة وشاهدا تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة ومدى قدرة المركبات والمعدات المشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة.

اصطفاف 650 معدة من المعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة 

 وشارك في عرض الاصطفاف 650 معدة من المعدات والسيارات من كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بنسبة 50% ما عدا الإسعاف ومديرتي الري والزراعة بنسبة 15% وتنوعت المعدات ما بين ( لوادر- حفار - سيارات إسعاف - أوناش - ووحدات تدخل سريع ) وبمشاركة معدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والشركات والهيئات بالمحافظة التي تم اصطفافها في طابور سير بمختلف أنواعها وأحجامها ومهامها لمجابهة أية أزمات طارئة.

 وأكد المحافظ أن الهدف من التدريب هو الاطمئنان على استعداد المحافظة بجميع أجهزتها للتعامل في حال حدوث أي طارئ أو أزمة وتدريب الأجهزة المختلفة على الاستجابة السريعة والتحرك الفوري وتجهيز المعدات للتعامل مع الأزمة وإزالة الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والصناعية واتخاذ القرار السليم في الوقت والمكان المناسب. 

محافظ أسيوط يتفقد اصطفاف 60 سيارة ومركبة بعد رفع كفائتها (فيديو وصور)

اصطفاف معدات الإنقاذ السريع بأسيوط للتأكيد على جاهزيتها

وأثنى محافظ أسيوط على الإعداد الجيد، والذي أسهم في ظهور هذا المستوى المطلوب والمناسب لمكونات التدريب العملي المشترك موجهًا الشكر لجميع القيادات التنفيذية التي شاركت في تنفيذ حالة الاصطفاف والتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات الطارئة والمحتملة.

 

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