الثلاثاء 07 يناير 2025
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إنشاء سور خرساني بين الترعة وموقف سيارات البداري بأسيوط حفاظًا على سلامة المواطنين

إنشاء سور فاصل بين
إنشاء سور فاصل بين الترعة وموقف السيارات بالبداري، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على العمل على تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمراكز والقرى، وفقًا لخطط الموضوعة في هذا الشأن لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا. وهو ما يعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإنسان المصري وتوفير الخدمات بالقطاعات المختلفة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

 وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بكافة ربوع المحافظة وتقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة.

إنشاء سور خرساني على ترعة نجع حمادي بنطاق موقف سيارات الأجرة

 وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز بإنشاء سور خرسانة على ترعة نجع حمادي بنطاق موقف سيارات الأجرة بقرية النواورة حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنب حوادث السيارات بالمواقف العامة وذلك بمشاركة حافظ جلال حافظ نائب رئيس المركز ومصطفى عبد العاطي رئيس هندسة الري بالبداري وسيد حلمي رئيس الوحدة المحلية لقرية النواورة. 

 

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 وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ووفقًا للمواصفات المقررة في هذا الشأن لتحقيق أقصى استفادة منه خاصة وإنه جاء وفقًا لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة.

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