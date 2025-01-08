دراسة حديثة تحذر: اليابان ستخلو من الأطفال في هذا العام

توقعت دراسة حديثة أجرتها جامعة توهوكو اليابانية، أنه بحلول عام 2720 لن يكون هناك أطفال تحت سن 14 عامًا بسبب استمرار انخفاض معدلات الولادة في البلاد.

أزمة سكانية تواجه اليابان مع تراجع معدلات الولادة إلى أرقام قياسية



ووفقًا لدراسة أجراها الأستاذ الجامعي هيروشي يوشيدا استندت على إحصاءات عدد المواليد في اليابان عام 2024، أظهرت أنه بحلول يوم 5 يناير 2720 سيكون هناك طفل واحد فقط في اليابان عمره أقل من 14 عامًا.

في حين أظهرت دراسة سابقة تم إجراؤها في 1 أبريل 2023، أنه لن يتبقى سوى طفل واحد تحت سن 14 عامًا في اليابان بحلول 27 أكتوبر 2821.

30% من السكان تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

وتواجه اليابان أزمة حادة في انخفاض معدل ولادات الأطفال وشيخوخة السكان، وتشير توقعات المعاهد البحثية إلى أن عدد المواليد في العام الماضي كان أقل من 700 ألف طفل لأول مرة منذ بداية إجراء هذه الإحصائيات رغم أنه وفقًا للحسابات الحكومية، كان من المفترض أن يحدث ذلك في عام 2038.

ووفقًا للبيانات الأخيرة فإن حوالي 11% فقط من إجمالي سكان اليابان هم تحت سن 15 عامًا، وما يقرب من 30% من السكان تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

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