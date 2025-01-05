جامعة القناة تكرم اللجنة الرياضية ومنتخبها عقب تأهلهما لبطولة الجمهورية (صور)

كرم الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللجنة الرياضية ومنتخب الجامعة بعد فوزهما ببطولة محافظة الإسماعيلية وتأهلهما المستحق لبطولة الجمهورية للعام الثاني على التوالي.

وشهد التكريم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

وحضر مراسم التكريم الدكتور أحمد ربيع، رئيس اللجنة الرياضية، وأحمد كمال، سكرتير عام اللجنة، ومحمد عيد، أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور أحمد سويلم، ومروة عدلي، والكابتن محمد حسن، المدير الفني للفريق.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

وضم المنتخب نخبة من اللاعبين المتميزين الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز، وهم: حسام حسني، أحمد السيد، أحمد كمال، محمد عيد، أحمد عادل، ومحمد مصطفى.

وأعرب الدكتور ناصر مندور خلال كلمته عن فخره بمنتخب جامعة القناة واللجنة الرياضية على هذا الإنجاز المتميز.

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

جانب من التكريم، فيتو

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة الرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من تنمية شخصية الطالب وتعزيز قيم الالتزام والعمل الجماعي.

كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة والمدربين، اختتم التكريم بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة واللاعبين، في أجواء احتفالية تعكس اعتزاز جامعة قناة السويس بإنجازاتها الرياضية ودورها الريادي في دعم طلابها.

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