الصحة: إغلاق مستشفيات كمال شعير ومجدي سليمان بالجيزة والنيل التخصصي بالقليوبية

‎استكملت وزارة الصحة والسكان، المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور فى مستوى الخدمة الطبية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

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تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص



وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، والعلاج الحر بمحافظتي الجيزة والقليوبية، حيث تم المرور على 13 معمل تحليل خاص، و9 مستشفيات، و47 عيادة خاصة، و5عيادات تخصصية و18 مركز طبي للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الى ان لجنة التراخيص والعلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت باصدار قرارات فورية حرصًا على صحة وسلامة المرضى وتقديم خدمات طبية آمنة، حيث تم إغلاق كل من مستشفى كمال شعير ومستشفى مجدى سليمان ومركز ايليت للعيون ومركز ترست الطبي ومركز الماس للتجميل، ومعمل ساريدار للتحاليل الطبية ومعمل النيل للتحاليل الطبية ومعمل ايكوميد وهيمو كيور كلينيك، فيما تم انذار مستشفى الشروق كليوباترا ودار قدرات للنقاهة ومعمل الحكمة بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يوم، كما تم انذار مركز كور كلينك للمخ والأعصاب ومعمل البرج للتحاليل الطبية ومركز الاهرام للاشعة بتلافي المخالفات فى مدة اقصاها ١٥ يوم.



وتابع "زكي"، أن لجنة العلاج الحر بمحافظة القليوبية قامت بإصدار قرارات غلق لكل من مستشفى النيل التخصصي ومستشفى حواء للولادة ومستشفى النوري التخصصي ومستشفى عبد الهادي ومركز العاصمة للرعاية المركزة ومعمل دار الشفاء ومعمل كفر شكر للتحاليل الطبيه ومعمل طيبه ومعمل الحياة لاب ومعمل فحوصات للتحاليل الطبيه وأسنان إسكان، فيما تم انذار مركز السلام الحديث للطب النفسي وعلاج الادمان ومعمل البرج للتحاليل الطبيه بتلافي المخالفات فى مده اقصاها ١٥ يوم، وانذار معمل الخبرة ومعمل العبد بتلافي المخالفات في مدة لا تتجاوز 30 يوم.

وقال "زكي"، إن المخالفات التي رصدتها اللجنة تنوعت بين (عدم الالتزام باشتراطات التراخيص، عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوي،، تواجد عمالة غير مؤهلة)، مؤكدًا حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

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