الأربعاء 08 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحفظ على 3 أشخاص تسببوا بحريق شقة في كرداسة خلال احتفالهم بخروج مسجل خطر

القبض علي أشخاص متهمين
القبض علي أشخاص متهمين في حريق شقة بكرداسة،فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على 3 أشخاص متهمين بالتسبب في حريق شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة، أثناء الاحتفال بخروج مسجل خطر من محبسه بعد قضاء فترة عقوبته، حيث قام المتهمين باستخدام ألعاب نارية سقطت إحداها في شرفة الشقة ما تسبب في الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة  بالحادث وتمكنت من إخماد النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وأكدت التحريات المبدئية لرجال المباحث العام أن الحريق وقع أثناء احتفال اهالي وأقارب مسجل خطر بخروجه من السجن  تخلله استخدام مكثف للشماريخ والألعاب النارية، تطايرت النيران من إحدى الألعاب النارية لتسقط داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في محتويات الشقة بالكامل.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

التحفظ على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي بالجيزة

لقائدي المركبات، معنى الخطوط على سطح الطريق وما الهدف من الإشارات اليدوية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية حريق شقه سكنيه مسجل خطر ألعاب نارية

مواد متعلقة

التحفظ على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي بالجيزة

لقائدي المركبات، معنى الخطوط على سطح الطريق وما الهدف من الإشارات اليدوية

بسبب مرضه، شاب عربي يتخلص من حياته داخل شقته بالجيزة

ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة

احذر الغرامة مصيرك حال ارتكاب تلك المخالفات المرورية.. من 50 لـ200 جنيه عقوبة استعمال الأنوار العالية وعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور

التحفظ على سائق أتوبيس تسبب في مصرع وإصابة 15 شخصا بالطريق الأوسطي بالجيزة

استنفار أمني لتأمين احتفالات الأقباط بـ 150 كنيسة في الجيزة

لونا المالكي تستأنف بمحكمة الأسرة لحصولها على الميراث
ads

الأكثر قراءة

عبد النور: خدمة الدين «تخض»، وهذا ما أخشاه من كامل الوزير(فيديو)

الزمالك يقترب من ضم مدافع البنك الأهلي والأهلي يفاوض بنتايك

لم يتعلموا الدرس، منير فخري عبد النور يكشف خطأ مؤسسي حزب الجبهة الوطنية (فيديو)

حقيقة هجوم منى فاروق على إمام عاشور بعد احتفاله بالبالونة البيضاء

اتحاد الكرة يلزم مودرن سبورت بسداد 22 مليون جنيه لورثة أحمد رفعت

خبر سار لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بسبب الوفاة

الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة غدا الأربعاء

الصحة العالمية توضح مدى خطورة فيروس HMPV على حياة البشر

منوعات

المزيد

إطلاق 95 كائنا مهددا بالانقراض في محمية ملكية بالسعودية (صور)

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

من خواطر الشعراوي، اللحظات الأولى في حياة المسيح عيسى ابن مريم (فيديو)

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية