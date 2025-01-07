التحفظ على 3 أشخاص تسببوا بحريق شقة في كرداسة خلال احتفالهم بخروج مسجل خطر

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على 3 أشخاص متهمين بالتسبب في حريق شقة سكنية بدائرة مركز كرداسة، أثناء الاحتفال بخروج مسجل خطر من محبسه بعد قضاء فترة عقوبته، حيث قام المتهمين باستخدام ألعاب نارية سقطت إحداها في شرفة الشقة ما تسبب في الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة علي الحريق فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث وتمكنت من إخماد النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

وأكدت التحريات المبدئية لرجال المباحث العام أن الحريق وقع أثناء احتفال اهالي وأقارب مسجل خطر بخروجه من السجن تخلله استخدام مكثف للشماريخ والألعاب النارية، تطايرت النيران من إحدى الألعاب النارية لتسقط داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة، ما أدى إلى اشتعال النيران في محتويات الشقة بالكامل.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

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