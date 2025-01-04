إغلاق 151 محلا مخالفا لترشيد استهلاك الكهرباء

أغلقت الأجهزة الأمنية 151 محلا تجاريا لمخالفتها وعدم التزامها بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المخالفات على النيابة العامة.

جهود حملات الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة



وفي ذات السياق شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1360 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 8907 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 465 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 50 قضية متنوعة.



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