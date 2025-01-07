الأقصر تحتفل بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء من الفرحة والبهجة (فيديو وصور)

رصدت بوابة «فيتو» بثا مباشرا لمظاهر احتفالات عيد الميلاد المجيد 2025 من كورنيش النيل بمدينة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

أجواء احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد



ويشهد كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر إقبالًا في الساعات الأولى من الليل، من مسيحيو الأقصر للاحتفال بالعيد، كما يقوم البعض بالتقاط الصور التذكارية بجلسات الفوتوسيشن، فيما أقبل آخرين على المطاعم والكافيهات، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

عيد الميلاد المجيد 2025



كان المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، زاروا كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر بشارع كورنيش النيل، لتقديم التهاني حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وعدد من قيادات الكنيسة، ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

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