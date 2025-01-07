وكيل صحة الأقصر يتفقد العيادات المتنقلة أمام الكنائس (صور)

تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عددا من مواقع العيادات المتنقلة أمام الكنائس والفرق الطبية، وذلك بمرافقة الدكتور علي طبل وكيل المديرية، ودكتور عبدالله محمد مدير إدارة البندر.

التأمين الطبي بمحيط كنائس الأقصر في عيد الميلاد المجيد



وتفقد أعمال العيادة المتنقلة أمام كنيسة العذراء وتم متابعة الخدمات التى تقدم للمواطنين من خلال العيادات والكشف عن الأمراض المزمنة (ارتفاع الضغط والسكر) والاعتلال الكلوي، وفرقة تأمين كنيسة الملاك بإدارة بندر الأقصر، وكنيسة الأنبا باخوميوس بإدارة الزينية وكان في استقبالهم الدكتور احمد العديسي مدير إدارة الزينيه، وذلك لتقديم الخدمات الطبية من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات الطبية المختلفة، مع تنفيذ الحملات التوعوية والتثقيفية من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي، وذلك وفقًا لخطة وزارة الصحة



كما تواجدت أيضا الفرق الطبية بمتابعة مديري الإدارات الصحية بإدارة الطود بكنيسة العديسات، وبإدارة أرمنت من أمام كنيسة مارجرجس،و دير المحارب بالبعيرات بإدارة القرنة، وبإدارة إسنا أمام كنيسة الأم دولاجى.



وأشار إلى أنه تم التأكد من أنتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء فترة الاحتفالات.

جاء ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتكثيف الجهود للتأمين الطبي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

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