الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في 3 مناطق

محافظ الأقصر يتفقد
محافظ الأقصر يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في 3 مناطق

أجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، جولة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة الأقصر، رافقه خلالها رئيس مدينة الاقصر اللواء علي الشرابي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

المشروعات التنموية والخدمية في الأقصر 

 
وشملت الجولة تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الفرعية لمناطق سيالة بدران والنوافل والنجع التحتاني بالكرنك بحي شمال، والجاري تنفيذها على مساحة 30 ألف متر مسطح، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وتنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.


واستمع محافظ الأقصر لشرح عن طبيعة الأعمال الجارية التي  تتضمن أعمال تمهيد وتسوية الطرق والشوارع الفرعية المستهدفة ورفع المطابق وتركيب البلدورات وتركيب أعمال بلاط الإنترلوك سُمك 6 و8 سم.


وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر، بإجراء تطوير شامل ولائق للجزيرة الوسطى بشارع سيالة بدران يتضمن تركيب أعمال انترلوك وأحواض زراعات وزهور مع الحفاظ على الأشجار القائمة بالجزيرة، بهدف إحداث نقلة نوعية للمظهر الحضاري والجمالي في الشارع، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة، ورفع أي أعمال إشغالات والحفاظ على أعمال التطوير التي تم تنفيذها.


كما استمع المحافظ خلال الجولة، لآراء وملاحظات ومطالب المواطنين موجها بتلبيتها، ومن بينها تركيب مواسير لمسقى ري الأراضي الزراعية الذي يمر بشارع مقابر المسلمين المتفرع من شارع سيالة بدران وتغطيته ودخول الشارع ضمن أعمال تركيب الانترلوك، وتغطية عدد من المنازل المحرومة من توصيل الصرف الصحي بالمنطقة ووصول الخدمة لها، ومنع اشغالات المقاهي وتعديها على الطريق العام بالمنطقة.

 

 

 

 

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