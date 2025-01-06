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محافظات

بخور وترانيم، 25 صورة ترصد صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم بالأقصر

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد 2025، فيتو

رصدت عدسة بوابة «فيتو» صورًا لطقوس قداس عيد الميلاد المجيد 2025 من كنيسة العذراء مريم بوسط مدينة الأقصر وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

 

أجواء عيد الميلاد المجيد 2025

ويحتفل أقباط الأقصر اليوم الإثنين بعشية عيد الميلاد المجيد بعد صوم دام 43 يومًا والذي بدأ منذ 25 نوفمبر الماضي، وانطلقت فعاليات الاحتفالات بالعيد وسط إجراءات أمنية مشددة.

 

عيد الميلاد المجيد 20250 بالأقصر 

وزار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، يرافقه الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من قيادات القوات المسلحة، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية.

 

مظاهر عيد الميلاد المجيد 

كما توجه المحافظ إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بالأقصر بشارع كورنيش النيل، لتقديم التهاني حيث كان في استقبال المحافظ الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وعدد من قيادات الكنيسة، ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له إلى مقر الكنيسة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

وتقدم محافظ الأقصر، بالتهنئة لقيادات الطوائف المسيحية ولجميع المواطنين الأقباط ولأهالي الأقصر بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدا على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن المصريين جميعا شركاء في بنيان واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزًا للتسامح بين الأديان، وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

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