رئيس جامعة الأقصر تتفقد مواقع الإنشاءات الجديدة في طيبة (صور)

أجرت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية، لمواقع المنشآت الجديدة بطيبة؛ وذلك للوقوف على نسب الإنجاز بأعمال الإنشاء ومتابعتها على أرض الواقع.

كليات جامعة الأقصر الجديدة

شملت جولة رئيس الجامعة، مبان كلية الهندسة، وكلية طب الأسنان، وموقع المستشفى الجامعي، الجار إنشاؤه بمنطقة ال 165 فدان في طيبة.

وشددت رئيس الجامعة خلال الجولة على سرعة إنجاز كافة المنشآت وإسراع وتيرة العمل، تلبية لاحتياجات الجامعة، وأوضحت رئيس الجامعة أن إنجاز المنشآت الجديدة يأتي ضمن خطة استراتيجية؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومواكبة للتطورات الحديثة، مؤكدة ان جامعة الأقصر ستواصل العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات المستقبلية؛ التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق تطلعات المجتمع الأكاديمي.

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