الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ينهي ملف تجديد عقد زيزو في هذه الحالة

زيزو
زيزو

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللاعب أحمد سيد زيزو على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء. 

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد منذ بداية شهر يناير الجاري دون العودة للزمالك، حيث دخل في الـ6 أشهر الحرة. 

اتفاق زيزو مع الزمالك لتجديد العقد ليس الأول بين الطرفين، بل إن صاحب ال29 عاما اتفق من قبل على تجديد العقد دون إتمامه بالتوقيع الرسمي لعدم دفع مقدم التعاقد من جانب الإدارة. 

أحمد سيد زيزو 

وعلمت فيتو أن الإدارة تنهي ملف تجديد عقد زيزو بعد دفع جزء من المستحقات المتأخرة لكافة اللاعبين. 

جاءت تلك الخطوة من الزمالك، قبل استلام زيزو مقدم ومنحة التعاقد الجديد كي لا يحدث أزمة في الفريق. 

وفور استلام اللاعبين جزءا من المستحقات المتأخرة سيتم تقديم مقدم ومنحة التعاقد لزيزو من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي. 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط،أب ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك اليوم زيزو أحمد سيد زيزو أخبار أحمد سيد زيزو تجديد عقد زيزو

مواد متعلقة

هل يقصد الزمالك؟ إمام عاشور يكشف سر احتفال البلونة

إجراءات قانونية صارمة، الزمالك يحذر من استخدام شعاره وعلاماته التجارية دون إذن

فشل صفقة سيدي ندياي مع الزمالك يثير غضب حسين لبيب

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

القبض علي بلوجر بتهمة بث فيديو تسول واستغلال مريضة بـ15 مايو

بعد زيادته 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

كرتونة البلدي تتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم في الأسواق

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

هل يقصد الزمالك؟ إمام عاشور يكشف سر احتفال البلونة

محمد الإتربي: شهادات الادخار ذات الـ27% مستمرة دون تغيير

منوعات

المزيد

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية