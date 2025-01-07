الزمالك ينهي ملف تجديد عقد زيزو في هذه الحالة

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللاعب أحمد سيد زيزو على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد منذ بداية شهر يناير الجاري دون العودة للزمالك، حيث دخل في الـ6 أشهر الحرة.

اتفاق زيزو مع الزمالك لتجديد العقد ليس الأول بين الطرفين، بل إن صاحب ال29 عاما اتفق من قبل على تجديد العقد دون إتمامه بالتوقيع الرسمي لعدم دفع مقدم التعاقد من جانب الإدارة.

أحمد سيد زيزو

وعلمت فيتو أن الإدارة تنهي ملف تجديد عقد زيزو بعد دفع جزء من المستحقات المتأخرة لكافة اللاعبين.

جاءت تلك الخطوة من الزمالك، قبل استلام زيزو مقدم ومنحة التعاقد الجديد كي لا يحدث أزمة في الفريق.

وفور استلام اللاعبين جزءا من المستحقات المتأخرة سيتم تقديم مقدم ومنحة التعاقد لزيزو من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء بشكل رسمي.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط،أب ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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