الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

زيزو
زيزو

 تعرض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير بسيط صباح اليوم الجمعة. 

زيزو يتعرض لحادث سير 

 ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على انستجرام صورة لسيارته بعد الحادث وكتب:" الحمد لله". 

موقف زيزو من مباراة الزمالك والمصري 

 فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة المصري البورسعيدي المقبلة. 

ويعاني أحمد سيد زيزو من نزلة برد شديدة قبل مواجهة المصري المرتقبة. 

 

أحمد سيد زيزو 

وقال المصدر إنه حتى اللحظة لم يتم حسم موقف زيزو من مباراة الزمالك والمصري. 

وأشار: سيتم تحديد موقف زيزو من التواجد في مباراة المصري في المران الختامي للزمالك. 

وأتم: نأمل أن يتعافى اللاعب ويكون جاهزا للمباراة وإذا استمرت نزلة البرد بكل تأكيد سيكون خارج القائمة. 

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

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