شاهد، الحزن يظهر على شيكابالا لعدم مشاركته في مباراة الزمالك والمصري

ظهر على محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ملامح الحزن بعد تواجده على مقاعد بدلاء فريقه طوال مباراة المصري البورسعيدي.

ورصدت عدسة فيتو رد فعل شيكابالا في الدقائق الأخيرة لمباراة الزمالك والمصري.

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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