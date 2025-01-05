جروس: طالبت اللاعبين بالفوز على المصري في ذكرى تأسيس الزمالك والتعادل نتيجة عادلة

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، والعامل البدني كان حاسمًا في شكل المباراة.

جروس مدرب الزمالك

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" كان ينبغي علينا العمل بشكل أكبر في الشوط الأول، والمصري جازف في الشوط الثاني للتسجيل، ما تسبب في خلق مساحات وسنحت لنا فرصة خطيرة جدًا لعبد الله السعيد وكانت من الممكن أن تحسم المباراة، وأرى أن التعادل نتيجة عادلة للفريقين من وجهة نظري".

وفيما يخص ابتعاد التونسي حمزة المثلوثي عن المباراة قال جروس:" أمتلك عدد كبير من اللاعبين في قائمة الفريق، وحافظنا اليوم على نظافة شباكنا وهو أمر جيد من الناحية الدفاعية، ونحتاج للتحسن في الناحية الهجومية، والمثلوثي لاعب مهم للفريق وسيحصل على فرصته مع الزمالك".

وعلق المدير الفني عن عدم مشاركة محمد عاطف والدفع بلاعبين شباب قائلًا:" اركز مع الفريق في التدريبات، وأي لاعب يثبت نفسه في المران يحصل على فرصته، والجميع مطالب بالتركيز من أجل إثبات ذاته".

وفيما يخص ذكرى تأسيس النادي قال جروس:" هو يوم مهم لجميع الزملكاوية وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة لتحقيق الفوز لكن هذا لم يحدث، وكنت أتمنى الفوز ولكننا لا نزال في صدارة المجموعة".

وواصل المدير الفني:" لا أرغب في الحديث عن الانتقالات في المؤتمر الصحفي، وأحترم جميع المنافسين، وبعد فوز إنيمبا على بلاك بولز اليوم هدفي هو الحفاظ على الصدارة ".

واختتم جروس قائلًا:" أرغب في المحافظة على اللقب وأبذل قصارى جهدي مع الفريق للفوز بكل المباريات، لكني في مرحلتي الأولى بمصر وأتعرف على كل المنافسين بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة على الكرة في معظم أوقات اللقاء، وكانت هناك فرصتان خطيرتان لكل فريق، عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة بجوار القائم، وفرصة من عبد الله السعيد أبعدها خالد صبحي من على خط المرمى.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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