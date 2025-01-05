الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

زيزو
زيزو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك أمام المصري 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود  ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والمصري مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

كأس مصر، مودرن سبورت والشمس يلجأن إلى الأشواط الإضافية

غزل المحلة يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر بعد الفوز على سبورتنج

الزمالك يصل استاد برج العرب استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الليلة، الزمالك يواجه المصري في مباراة قوية بالكونفدرالية

الزمالك يصطدم بالمصري في مباراة صعبة بالكونفدرالية، التاريخ ينحاز لـ أبناء ميت عقبة، وجروس يحسم موقف مشاركة زيزو في المباراة، والفريق البورسعيدي يرفع شعار لا بديل عن الفوز

أخبار الرياضة اليوم: أكرم توفيق يرفض التجديد للأهلي ويوقع للشمال القطري.. الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز.. والبحرين بطلا لخليجي 26

دوري أبطال أفريقيا، الرجاء المغربي يحقق فوزا غاليا على صن داونز 1-0

أرسنال يتعادل 1-1 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

بتوجيهات شيخ الأزهر، صرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودراجة بخارية لأم عبد المنعم

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تراجع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى مساء اليوم

مدبولي يتابع إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفرقان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية