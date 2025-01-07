الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

إجراءات قانونية صارمة، الزمالك يحذر من استخدام شعاره وعلاماته التجارية دون إذن

الزمالك
الزمالك

أصدر نادي الزمالك قبل قليل، بيانا رسميا بشأن استخدام علامته التجارية. 

 

بيان رسمي من الزمالك بشأن استخدام علامته التجارية

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك أنه صاحب الحق الحصري والوحيد في استخدام اسم وشعار النادي وكافة العلامات التجارية الخاصة به، وأنه في مجال الملابس الرياضية فإن شركة الملابس المتعاقد معها هي الشركة الوحيدة المرخص لها من قبل النادي باستخدام اسم وشعار النادي لأغراض تصنيع وبيع الملابس الرياضية وفقا للتعاقد المبرم معها لذلك".

"فإن النادي يحذر كل من يقوم باستعمال اسم أو شعار النادي أو أيا من علاماته التجارية بدون وجه حق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية حفاظا على حقوق النادي".


"وقام النادي بتكليف مكتب كمال شعيب المستشار القانوني للنادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك".

 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط،أب ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

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