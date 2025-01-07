حددت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، جلسة عاجلة لاستئناف محاكمة شهيرة على حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر فيديوهات فاضحة، وذلك في الأول من شهر فبراير.

قرار قضائى جديد فى قضية بلوجر شهيرة

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قضت بحبس البلوجر" ه.ع "سنة بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

كانت قررت جهات التحقيق إحالة البلوجر، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة نشر الفسق والفجور من خلال محتواها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، ألقت القبض على بلوجر شهيرة داخل شقتها بمنطقة بدر التابعة للقاهرة الجديدة، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، تحرض على الفسق والفجور.

ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام"، تحرض على الفسق والفجور.

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