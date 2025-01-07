3 محافظات تشارك في السيطرة على انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة

تكثف أجهزة الحماية المدنية بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية من جهودها للسيطرة على الحريق الناجم عن انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة القليوبية.

ويجري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية وتحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والحماية المدنية بالقليوبية عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان إستراتيجي وتم توجيه 9 سيارات إسعاف بموقع الحادث.

مصرع شخص مصرعه وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز الخانكة

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

الدفع بـ15 سيارة للسيطرة على انفجار خط غاز الخانكة

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

5 سيارات إطفاء 9 إسعاف للسيطرة علي انفجار خط غاز الخانكة

فيما يجري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية وتحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والحماية المدنية بالقليوبية عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان إستراتيجي وتم توجيه 9 سيارات إسعاف بموقع الحادث بالخانكة.

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