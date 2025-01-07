الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لقطات جديدة للسيطرة على انفجار خط غاز الخانكة (فيديو)

انفجار خط مواسير
انفجار خط مواسير الغاز طريق بلبيس الصحراوي، فيتو

خط غاز الخانكة، حصلت فيتو على فيديو يوضح  محاولات المطافئ باخماد الحريق الناجم عن انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي بمنطقة الخانكة القليوبية مما تسبب في احتراق بـ 4 تريلات ولودرين.

 
فيما تم غلق المحابس وجار التعامل من قبل طوارئ أنابيب البترول.

احتراق 4 تريلات ولودرين في انفجار خط مواسير غاز الخانكة (صور)

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)

بـ5 خزانات مياه و15 سيارة لإخماد انفجار خط غاز الخانكة 

ولقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.


ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

وانتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لموقع  انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة للوقوف على عمليات الإطفاء ومتابعة الإجراءات المتبعة لمنع توسع وامتداد الحريق.

ووجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس مدينة الخانكة للتحقيق في أسباب الحريق بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.


وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة الخانكة  لمعرفة ذلك.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

 

إغلاق محابس الغاز بعد انفجار خط غاز الخانكة 

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار خط مواسير الغاز طريق بلبيس الصحراوي طريق بلبيس محافظ القليوبية منطقة الخانكة الخانكة

مواد متعلقة

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة

احتراق 4 تريلات ولودرين في انفجار خط مواسير غاز الخانكة (صور)

انفجار خط مواسير غاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء (صور)

حقيقة إزالة مدافن الخانكة ورمي الجثث، محافظ القليوبية يفجر مفاجأة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل

ارتفاع البلطي والدنيس والجمبري، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

هتمسح اسمه من السجلات، خطوة أخيرة من جنيفر لوبيز قبل الطلاق رسميا من بن أفليك

مقتل 36 شخصا على الأقل في زلزال التبت غربي الصين

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع اليوسفي والجوافة

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

3 محافظات تشارك في السيطرة على انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة

بيبيع ويشتري في النادي، نجم الزمالك يطالب برحيل سيف الدين الجزيري

منوعات

المزيد

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

بالصدفة وبطريقة عفوية، قصة حسناء تونسية تحولت من راعية أغنام إلى نجمة تيك توك (صور)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

9 ملايين شخص يعانون من الضباب الدخاني السام في فيتنام

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان مصر وتكشف خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية