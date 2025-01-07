الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

الحماية المدنية تواصل عمليات تبريد خط البوتجاز بالخانكة

موقع انفجار خط غاز
موقع انفجار خط غاز الخانكة، فيتو

 تواصل الحماية المدنية بالقليوبية عمليات التبريد، بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم، في خط البترول الخانكة السلام، بالقرب من طريق بلبيس الصحراوي، في حضور شركة البترول وكافة الجهات المعنية.

تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة، ألسنة النيران تصل لعنان السماء، مصرع شخص وإصابة 8 اشخاص، 3 محافظات تشارك في عملية الإطفاء

لقطات جديدة للسيطرة على انفجار خط غاز الخانكة (فيديو)

وزارة البترول تعلن أسباب انفجار خط غاز الخانكة 

 وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب)، التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للاصطدام من  لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة، مما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر. والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.


حريق خط البوتاجاز بالخانكة 

 وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ إجراءات الطوارئ على الفور للتعامل مع الموقف. وقامت فرق العمل بعزل الخط وصمامات التغذية وتغطية وصلة بطول 7 كم،  والعمل جار على تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال، كما انتقل لموقع اشتعال الخط بـ الخانكة  قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه وسرعة التوجيه بتوفير أي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث.


إمدادات البوتاجاز إلى القاهرة وتأثرها بحريق خط غاز الخانكة 

وأضافت أن هيئة البترول قامت بتوفير مصدر بديل لإمدادات البوتاجاز إلى القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات.

 كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد  خط الغاز بـ الخانكة والسيطرة التامة على الموقف. 

موقع انفجار خط غاز  الخانكة،فيتو 
موقع انفجار خط غاز الخانكة، فيتو 

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