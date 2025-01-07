الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة، ألسنة النيران تصل لعنان السماء، مصرع شخص وإصابة 8 اشخاص، 3 محافظات تشارك في عملية الإطفاء

تفاصيل حريق خط غاز
تفاصيل حريق خط غاز الخانكة،فيتو

ليلة صعبة أنقذت فيها العناية الإلهية منطقة الخانكة  بعد انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة والذي استمر ما يقرب من 5 ساعات وتمت السيطرة على الحريق بفعل تضافر جهود محافظات القليوبية والقاهرة والشرقية.

لقطات جديدة للسيطرة على انفجار خط غاز الخانكة (فيديو)

احتراق 4 تريلات ولودرين في انفجار خط مواسير غاز الخانكة (صور)

غرفة العمليات تتلقى بلاغًا بانفجار خط غاز الخانكة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

محاولات إخماد حريق خط غاز الخانكة 

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران

انتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لموقع  انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى الخانكة السلام  بمنطقة الخانكة للوقوف على عمليات الإطفاء ومتابعة الإجراءات المتبعة لمنع توسع وامتداد الحريق.

محافظ القليوبية يصل إلى مكان انفجار خط غاز بلبيس الصحراوي الخانكة 

ووجه محافظ القليوبية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للحماية المدنية والتضامن الاجتماعي ومجلس مدينة الخانكة للتحقيق في أسباب الحريق بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.


وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وحصر الخسائر التي تسبب بها الحريق، وتشكيل لجنة من مجلس مدينة الخانكة  لمعرفة  الأسباب وراء الحريق.

سبب الانفجار بسبب كسر في خط غاز بالخانكة 

ولقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه استراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران السيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق خطوط أنابيب البترول بمنطقة الخانكة السلام

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بأحد خطوط أنابيب البترول بمنطقة الخانكة السلام وجاري تصفية الخط من المواد البترولية  حيث تم غلق المحابس العمومية.

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على موقع حريق خط بترول الخانكة 

وتجري الآن مرحلة التبريد وجاري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية وتحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والحماية المدنية بالقليوبية عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بالخانكة  بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي.

 وتم توجيه ٩ سيارات إسعاف بموقع الحادث  الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.

تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو 
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو 
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو
تفاصيل انفجار خط غاز الخانكة،فيتو

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