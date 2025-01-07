بعد 5 ساعات عصيبة، السيطرة على انفجار خط أنابيب البترول بالخانكة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق بأحد خطوط أنابيب البترول بمنطقة الخانكة السلام وجاري تصفية الخط من المواد البترولية حيث تم غلق المحابس العمومية.

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر علي موقع حريق خط بترول الخانكة

وتجري الآن مرحلة التبريد وجاري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية وتحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والحماية المدنية بالقليوبية عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بالخانكة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي.

وتم توجيه ٩ سيارات إسعاف بموقع الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 وتم نقلهم الي مستشفي السلام لتلقي العلاج

انفجار خط غاز بترول بالخانكة

تلقت غرفة عمليات المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بلاغًا بكسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركة أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا بمواسير قطرها 12 بوصة تابع لشركة انابيب البترول أدى إلى احتراق 4 سيارات تريلا و2 لودر بالخانكة.

محافظ القليوبية ومدير الأمن في موقع انفجار خط غاز الخانكة

وعلى الفور توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس توفيق شريف مساعد رئيس شركة أنابيب البوتاجاز للعمليات واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية والدكتور محمد ليلة رئيس مركز ومدينة الخانكة إلى موقع الحادث.

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