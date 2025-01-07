الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

محادثات هاتفية بين عبدالعاطي ووزير خارجية سيشل

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى ووزير خارجية سيشل، فيتو

 أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية سيشل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل

 أكد عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل في إطار دعم التعاون الأفريقي-الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.  

 

تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية

 ناقش الوزيران خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية وبناء القدرات. 

كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المرتبطة بالقارة الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموضوعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي وسبل تعزيز دوره فى دعم الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية. 

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور في الملفات ذات الأولوية المشتركة، مع التأكيد على تبادل تأييد الترشيحات بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية.

 

دور مصر الإقليمي والدولي

من جانبه، أعرب وزير خارجية سيشل عن  تقديره لدور مصر الإقليمي والدولي، مشيدًا بالمبادرات المصرية الرامية لدعم التعاون في القارة الأفريقية، وتعزيز بناء القدرات والتنمية المستدامة.

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بدر عبد العاطي وزير خارجية سيشل تعزيز العلاقات الثنائية تقديره لدور مصر الإقليمي والدولي

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