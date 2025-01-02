الدبلوماسية والقوة الناعمة، تفاصيل اجتماع بدر عبد العاطي مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية

اجتمع بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع قطاعات الوزارة المختلفة.

إبراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافي وحضاري

شدد الوزير عبد العاطى على الدور المتعاظم الذى أصبحت تلعبه الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة فى تحقيق المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوزارات والهيئات الثقافية المختلفة لإبراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافى وحضاري وفكرى مميز، وذلك عبر تكثيف الأنشطة الثقافية للسفارات المصرية في الخارج والمشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية بما يعزز من مكانة مصر دوليًّا ويبرز الحضارة والتراث الثقافى المصري الفريد.

الجهود المكثفة التى تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية

كما استمع الوزير عبد العاطى لشرح حول الجهود المكثفة التى تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية من الخارج، مشيدًا بالتنسيق القائم مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية المصرية.

الترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذى يليق بمصر

كما شدد على أهمية وضع تصور شامل لسفاراتنا بالخارج للترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها الحضارية والتاريخية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق القائم مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإيفاد الأئمة والوعاظ بالخارج، مبرزًا الدور الهام لمبعوثي وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح والاعتدال.

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