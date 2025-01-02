الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدبلوماسية والقوة الناعمة، تفاصيل اجتماع بدر عبد العاطي مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية

اجتماع وزير الخارجية
اجتماع وزير الخارجية بالقطاع الثقافى بالوزارة، فيتو

اجتمع بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس بقيادات وأعضاء القطاع الثقافي بالوزارة، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع قطاعات الوزارة المختلفة.

إبراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافي وحضاري

شدد الوزير عبد العاطى على الدور المتعاظم الذى أصبحت تلعبه الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة فى تحقيق المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التنسيق مع الوزارات والهيئات الثقافية المختلفة لإبراز ما تتمتع به مصر من مخزون ثقافى وحضاري وفكرى مميز، وذلك عبر تكثيف الأنشطة الثقافية للسفارات المصرية في الخارج والمشاركة في الفعاليات والمنتديات الدولية بما يعزز من مكانة مصر دوليًّا ويبرز الحضارة والتراث الثقافى المصري الفريد.

الجهود المكثفة التى تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية

كما استمع الوزير عبد العاطى لشرح حول الجهود المكثفة التى تبذلها السفارات المصرية بالخارج لاستعادة الآثار المصرية من الخارج، مشيدًا بالتنسيق القائم مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة لاستعادة عدد كبير من القطع الأثرية المصرية.

الترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذى يليق بمصر

كما شدد على أهمية وضع تصور شامل لسفاراتنا بالخارج للترويج للمتحف المصري الكبير بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها الحضارية والتاريخية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة  التنسيق القائم مع وزارة الأوقاف فيما يتعلق بإيفاد الأئمة والوعاظ بالخارج، مبرزًا الدور الهام لمبعوثي وزارة الأوقاف في نشر قيم التسامح والاعتدال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قيادات وأعضاء القطاع الثقافي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة بدر عبد العاطي الدبلوماسية الثقافية

مواد متعلقة

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

وزير خارجية سوريا يعلن تواصله هاتفيا مع بدر عبد العاطي

طريق بري بين البلدين، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزير البنية التحتية التشادي (صور)

لجذب الاستثمارات الأجنبية، تفاصيل لقاء وزاري بالخارجية بين عبد العاطى والخطيب والواثق بالله

عبد العاطي يلتقي وزير دائرة العلاقات الدولية بالحزب الشيوعي الصيني
ads

الأكثر قراءة

سجن وغرامة وترحيل، قرارات سعودية عاجلة بحق 20 ألف مواطن ومقيم

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

تفاصيل تجديد عقد زيزو مع الزمالك

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

مات فجأة أثناء عمله، جمال شعبان يكشف عن أول ضحايا السكتة القلبية في 2025

ابحث مع وزارة العمل، أسماء 5 مصريين كانوا يعملون بالسعودية ولهم مستحقات مالية

رقم ضخم، اتحاد الكرة يطالب الزمالك بسداد مديونياته

منوعات

المزيد

حل لغز إشارة فضائية غامضة أثارت الجدل في الأوساط العلمية

دراسة تكشف تأثير المخدرات والنيكوتين على أدمغة المراهقين

السلفادور تختتم 2024 بأدنى معدل جرائم قتل في تاريخها

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الفاكهة اليوم الخميس في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 2-1-2025

قفزة في الثوم، أسعار الخضار اليوم الخميس بسوق العبور

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بتعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

أبرزهم زيزو والشناوي.. 10 نجوم تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر بالتشهد الأخير في الصلاة

مرصد الأزهر يحذر: انتشار الخرافات والدجل يهدد المجتمعات ويعيق التقدم

من خواطر الشعراوي، ما معنى الجدال وأصل الكلمة لغويا؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية