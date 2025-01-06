الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في قداس عيد الميلاد بالكنيسة الأرثوذكسية المصرية بعمان (صور)

بدر عبد العاطى وزير
بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

حضر د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالعاصمة العُمانية مسقط، مساء الإثنين، خلال زيارته الرسمية إلى سلطنة عُمان.

وخلال كلمته في القداس، نقل الوزير عبد العاطي تحيات وتهاني عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأبناء الجالية القبطية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وأكد الوزير في كلمته على أن مصر كانت وستظل نموذجًا للتعايش والمحبة بين أبنائها، داخل الوطن وخارجه. 

كما أعرب عن تقديره العميق للدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في عُمان، في مسقط وفي صلالة بالتنسيق مع السفارة في خدمة أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان ورعاية مصالحهم وتقديم الدعم لهم.

شهد القداس حضورًا واسعًا من أبناء الجالية المصرية في السلطنة، وأكد الوزير عبد العاطي أن وزارة الخارجية والهجرة تضع مصالح المصريين بالخارج في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية استمرار تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.

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بدر عبد العاطي الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالعاصمة الع مانية العاصمة الع مانية مسقط الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في ع مان

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