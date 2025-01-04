الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥ في مراسم تدشين طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية، تخليدا لذكرى تأسيس وزارة الخارجية المصرية.

فعاليات تدشين الطوابع

جرت فعاليات تدشين الطوابع البريدية في قصر التحرير التابع لوزارة الخارجية والهجرة.

قام د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليم وزير الخارجية والهجرة أربعة طوابع بريدية تجسد المقرات الرئيسية لوزارة الخارجية على مدار مائة عام.

عراقة الدبلوماسية المصرية

وتأتي تلك الخطوة انعكاسًا لعراقة الدبلوماسية المصرية، وتتويجًا لرحلتها المتصلة على مدار أكثر من قرن من الزمان في خدمة مصالح مصر وأمنها القومي.

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