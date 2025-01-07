الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

حافلة الأهلي تصل ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

الدوري المصري، وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى “ستاد القاهرة” استعدادًا لمواجهة نظيره سموحة  اليوم الثلاثاء في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الخامسة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز

 

مباراة الأهلي وسموحة 

ويستهدف النادي الأهلي تحقيق الفوز أمام سموحة، حيث يرفع الأحمر شعار لا بديل عن الفوز وذلك لاستعادة نغمة الانتصارات وإرضاء جماهيره الغاضبة حيث  غابات الانتصارات عن الفريق خلال آخر مباراتين حيث تعادل مع إنبي بدون أهداف ضمن بطولة الدوري المصري، وخسر أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون برد بدوري أبطال إفريقيا. 

وعلي الجانب الأخر، يسعي الفريق السكندري هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.     

طاقم حكام مباراة الأهلي وسموحة

ترتيب الأهلي  وسموحة في الدوري الممتاز 

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق سموحة في منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط.  

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة منافسة سموحة في الرابعة عصر اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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