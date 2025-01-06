تحرير 38 مخالفة تموينية لعدد من المحال والمخابز في محافظة الإسماعيلية(صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

تنفيذ عدة حملات تموينية

و قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع الرقابة التجارية، وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملة التموينية

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه في مجال الرقابة على المخابز.

أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضر لأحد المخابز لتجميعه بطاقات تموينية بدون وجه، 5 محاضر لعدم وجود لوحة تشغيل، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، محضرين لعدم نظافة أدوات العجن، محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وفي مجال الراقبة على المحال التجارية، تم تحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

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