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وزير الصحة يوجه بتطوير أقسام الاقتصادي والمجاني بالمعهد القومي للسكر

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتطوير الأقسام الداخلية سواء الاقتصادي أو المجاني بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، وتشكيل مجموعة عمل لتصميم مركز خاص لعلاج القدم السكري.

كان قد التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أطباء معاهد (التغذية، والسكر، والكبد)، بحضور الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمعهد القومي للتغذية.

 

التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة الطبية والاستماع لكافة الرؤى

 

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار، على التواصل المباشر مع مقدمي الخدمة الطبية، والاستماع لكافة الرؤى، والمقترحات، وتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأطقم الطبية في تقديم الخدمة الطبية، بأعلى جودة وكفاءة.

استمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى شرح مفصل لما يقدمه المعاهد الثلاثة، قدمه كلا من الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور إيهاب نبيل مدير المعهد القومي للسكر، والدكتور محمد صالح مدير المعهد القومي للجهاز الهضمي والكبد، كما استمع لأسئلة واقتراحات الحضور من الأطباء، والفرق الطبية.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، اللقاء بتأكيد حرصه على عقد هذه اللقاءات مع مقدمي الخدمة الطبية للوقوف على كافة الصعوبات، والتحديات، والعمل على تذليلها، لتحسين مؤشرات أداء الأطقم الطبية بالمستشفيات، بالإضافة إلى مشاركة الرؤى والطموحات لتحسين بيئة العمل وإحداث تغير في المنظومة الصحية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

استخدام النسب العالمية المسموح بها في الدهون المتحولة 

وللوقوف على الصعوبات والتحديات التي تواجه الكوادر الطبية بالمعهد القومي للتغذية، شدد الوزير على إتاحة كافة بيانات المبادرات الرئاسية، لاستخدامها في الأغراض البحثية، ووضع استراتيجيات للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة داخل المعهد في ضوء التحديث الدائم للمجال الطبي، وتفعيل دور المعهد كأقدم مرجع للتغذية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على مكونات الأغذية التي تنتجها الشركات، والتأكد من استخدام النسب العالمية المسموح بها في الدهون المتحولة والتي يجب ألا تتعدى الـ2%، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لكافة الرؤى، والمقترحات لتطوير المعهد.

وفي استجابته للمقترحات الخاصة بالمعهد القومي للسكر، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية،  بإعداد احتياجات هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية من القوى البشرية، بما يتوافق مع سير العمل داخل المستشفيات، والمعاهد التابعة للهيئة، وتحقيق التكامل والدمج وفقًا لحاجة العمل.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بالتواصل مع الدكتور حسام حسنى، أمين عام المجلس الصحي المصري، للتنسيق للعمل على ضمان توافر التخصصات الطبية في ضوء حاجة معهد السكر، والتواصل مع الدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية لسد النقص في أعداد الأطقم الإدارية بمعهد الكبد.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالتنسيق بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لبحث المشكلات التي تخص تسعير الأدوية، وتغير أكوادها في نفقة الدولة، في ضوء المتغيرات الخاصة بأسعار المستلزمات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على تقديم كافة سبل الدعم لمعهد الكبد، بكافة الأجهزة الحديثة من مناظير كبد وجهاز هضمي، مشددًا على أهمية التسويق للموارد الذاتية لمعهد الكبد، نظرا لتفرده بتقديم بعض الخدمات الطبية، داعيا لإقامة مؤتمر لتسويق الخدمات المتميزة التي يقدمها المعهد.

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حضر اللقاء الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشئون الأشعة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور إيهاب نبيل، مدير المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، والدكتور محمد صالح، مدير المعهد القومي للجهاز الهضمي والكبد.

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