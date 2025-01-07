خريطة تغييرات المدربين بالدوري المصري.. فاسيليو خامس ضحايا عاصفة الإقالات.. جروس بديلًا لجوميز بالزمالك.. غريب يعود لغزل المحلة.. وطلعت يوسف من مودرن لـ سيد البلد

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتولي طلعت يوسف تدريب زعيم الثغر خلفا له.

فاسيليو خامس الراحلين بالكرة المصرية

يعد بابا فاسيليو هو المدرب الخامس الذي تتم إقالته من منصبه خلال الموسم الحالي بالكرة المصرية، حيث حدث خلال الفترة الماضية أربعة تغييرات في قائمة مدربي الأندية بعد الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري برحيل مدربي الزمالك ومودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي.

ورحل سيد ياسين عن تدريب إنبي ليتولى مدير الكرة محمد إسماعيل قيادة الفريق البترولي بدلًا منه ثم رحل أحمد عيد عبد الملك عن غزل المحلة ليتولى شوقي غريب تدريب الفريق، ثم رحل البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك ليتم التعاقد مع كريستيان جروس، ورحل طلعت يوسف عن مودرن سبورت وتولى بدلًا منه الفرنسي فرانك دوماس.



وشهدت التغييرات السايقة بخريطة مدربي الأندية وجهان أجنبيان جديدان عبر ناديي الزمالك ومودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب بالدوري المصري إلى خمسة مدربين.

وتولي جروس الإدارة الفنية للزمالك وهو ليس غريبًا على الكرة المصرية، والثاني الفرنسي فرانك دوماس تدريب مودرن سبورت ليصل عدد المدربين الأجانب إلى خمس مدربين، هم:

الأهلي مارسيل “كولر” ويحتل المركز الثالث بالدوري

الزمالك “جروس” ويحتل المركز الثاني بالدوري

بيراميدز “الكرواتي يورتشيتش” ويحتل المركز الرابع بالدوري

الاتحاد السكندري “القبرصي بابا فاسيليو” ويحتل المركز السابع بالدوري

مودرن سبورت “الفرنسي فرانك دوماس” ويحتل المركز 15 بالدوري

إقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

وأقال نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من دور لـ32 بمسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

كما قرر مجلس الادارة النادي السكندري إقالة الجهاز المعاون للمدرب القبرصي وتم إخطار الجهاز الفني بهذا القرار صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلن زعيم الثغر تكليف الكابتن طلعت يوسف بمهام المدير الفني لفريق الكرة خلفا للقبرصي بابا فاسيليو الذي تمت إقالته.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني المعاون خلال الساعات القادمة.

رحيل سيد ياسين بعد الفوز علي الاسماعيلي

كانت بداية التغييرات في الثاني من ديسمبر الماضي بفريق إنبي بإعلان النادي رحيل سيد ياسين بعد الفوز على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.

وتولى محمد إسماعيل مدير الكرة القيادة الفنية للفريق ومعه هاني عبد الله مدربًا عامًا، ورضا فداوي مدربًا عامًّا وإبراهيم محمد مديرًا للكرة وتامر السيد مديرًا إداريًّا للفريق.

محمد اسماعيل

رحيل أحمد عيد عن غزل المحلة وتولي شوقي غريب

وثاني التغييرات هي تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل في بيان رسميا عن قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله مديرًا فنيًّا لزعيم الفلاحين.

وتولى شوقي غريب القيادة الفنية للفريق في السابع من ديسمبر الماضي ليحقق حلمًا تأخر 30 سنة مع غزل المحلة وهو الفريق الذي تألق فيه لاعبًا.

ويتكون الجهاز المعاون لـ شوقي غريب من:

عبد العظيم الشورى: المدرب العام.

توفيق صقر: المدرب المساعد.

أسامة عبد الكريم: مدرب حراس المرمى.

عمر سعد: مدير شؤون اللاعبين.

كمال عبد الواحد: مدرب الأحمال.

صابر عيد: المتحدث الرسمي للفريق

شوقي غريب

رحيل جوميز عن الزمالك وتولي جروس

وجاء ثالث التغييرات برحيل المدير الفني لفريق الزمالك جوزيه جوميز في 11 من ديسمبر الماضي لتولي القيادة الفنية لفريق الفتح السعودي.

وأعلن نادي الفتح السعودي عن توقيع عقد مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد لنهاية الموسم مع أفضلية التمديد لموسم ومعه أحمد مجدي مدرب الزمالك الذي قاد الأبيض أمام المصري بالكونفدرالية وفاز بهدف قبل طلبه الرحيل ليلحق بجوميز.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في 12 من ديسمبر الماضي التعاقد مع السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

ويتواجد رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار مع معاونيه.

جروس

الفرنسي فرانك دوماس

رحيل طلعت يوسف عن مودرن سبورت

وكان رحل عن نادي مودرن سبورت الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ليتولي المدرب الفرنسي فرانك دوماس، مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

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