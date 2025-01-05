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رياضة

كأس مصر، الاتحاد يتأخر بثنائية نظيفة أمام تيم إف سي بالشوط الأول

فريق الاتحاد السكندري،
فريق الاتحاد السكندري، فيتو

كأس مصر، إنتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام ضيفه تيم إف سي، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بستاد الأسكندرية ضمن مواجهات دور ال32 من مسابقة كأس مصر

سجل ثنائية تيم إف سي علي صابر في الدقيقة 10 والدقيقة 25 من ركلة جزاء 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام تيم إف سي

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل زعيم الثغر لمباراة تيم أف سى مساء المقرر لها بعد قليل ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2024-2025.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

الدفاع: مصطفي إبراهيم - مروان داود - محمود شبانه - محمد المغربي

الوسط: مورو ساليفو - فيليب ناسيمنتو - بنچامين بواتينج.

الهجوم: إسلام سمير -  ايمانويل- شكري نجيب

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندرى ونادى تيم أف سى اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً باستاد الإسكندرية.

 

تشكيل تيم إف سي أمام الاتحاد

أعلن محمد أحمد شرف الدين، المدير الفني لفريق تيم إف سي،  تشكيلة فريقه لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر، التي ستقام اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً علي ستاد الأسكندرية الدولي.

حراسة المرمى: علي محفوظ

خط الدفاع: محمود منصور / محمود صلاح / جلال أحمد

خط الوسط: حسني عزوز / سولاري / اسلام السيد / شحته السيد / إسلام صلاح

 

 

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