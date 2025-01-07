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رياضة

الاتحاد السكندري يعلن رسميا إقالة بابا فاسيليو

بابا فاسيليو، فيتو
بابا فاسيليو، فيتو

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إقالة القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد خروج الفريق من مسابقة كأس مصر علي يد فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”.

 

اقالة بابا فاسيليو من الاتحاد السكندري

كما قرر مجلس الادارة النادي السكندري إقالة الجهاز المعاون للمدرب القبرصي  وتم إخطار الجهاز الفني بهذا القرار صباح اليوم الثلاثاء.

 

 

 

 

 

كأس مصر، حقق فريق تيم إف سي أحد أندية القسم الثاني “ب”، كبرى مفاجآت مسابقة كأس مصر حتى الآن، بالفوز على الاتحاد السكندري بملعبه ووسط جماهيره باستاد الإسكندرية بهدفين نظيفين، لينتزع بجدارة بطاقة التأهل لدور الـ16، ويطيح بسيد البلد خارج البطولة من دور الـ32.

 

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الاتحاد السكندري بابا فاسيليو إقالة بابا فاسيليو

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