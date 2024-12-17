الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رياضة

جروس يبدأ رحلة الاستعداد لسيراميكا في الدوري

جروس
جروس

طالب جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جهازه الإداري توفير مباريات الفريق الأخيرة في بطولة الدوري والكونفيدرالية لمتابعة مستوى كل اللاعبين علي الصعيد المحلي والإفريقي.

ويرغب جروس في الوقوف على مستوى كل اللاعبين قبل مباراة سيراميكا

ويعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم  الأسبوع المقبل، من أجل التفاوض  حول تجديد تعاقده مع الزمالك.

ومن المقرر أن يتفاوض الزمالك مع اللاعب على بنود تجديد التعاقد بينهم ومدته في ظل ترحيب الطرفين بتجديد العقد.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز علي أن يتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

وقاد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران أمس  الإثنين بعد توليه المهمة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويشارك رفقة المدير الفني كل من أمير عزمي مساعدًا له وعبد الله طارق مترجمًا، بجانب حازم إمام المدرب المساعد، وعماد المندوه مدرب الحراس.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع كريستيان جروس لتدريب الفريق.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع كريستيان جروس يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

 

 

واتفق جروس مع إدارة الأبيض على التوقيع لمدة موسم قابل للتجديد بالإضافة للحصول على راتب 85 ألف دولار  مع معاونيه.

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