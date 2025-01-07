محافظ الدقهلية يقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد في مطرانية ميت غمر (صور )

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، التهاني للإخوة الأقباط في مطرانية ميت غمر احتفالا بعيد الميلاد المجيد.

محافظ الدقهلية يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رافق المحافظ الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد عبد الله والشيخ صفوت نظير وكيل أوقاف الدقهلية والدكتور محمد رشوان رئيس منطقة الأزهر بالدقهلية، والدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية والدكتورة ماجدة جلالة وكيل تضامن الدقهلية، والدكتورة مني عثمان وكيل الشباب والرياضة، والمهندس خالد نصر مدير مياه الدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل زراعة الدقهلية والدكتور محمد حسنين وكيل بيطري الدقهلية.

وكان في استقبال المحافظ نيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف مطرانية ميت غمر وبلاد الشرقية ولفيف من الكهنة والقساوسة والنائب أحمد الألفي والنائب محمود العزب والنائبية مرفت عاذر.

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: "إحنا ما لناش زي" شعب أصيل ووطن عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، معربا عن سعادته البالغة للمشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مطرانية الملاك ميخائيل والعذراء مريم في المنصورة .

الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام

وأضاف: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي أتقدم بخالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا بدوام بالأمن والأمان والإستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، مؤكدا أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام.

المسلمون والمسيحيون في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة

وأوضح أن المسلمين والمسيحيين في مصر دائمًا يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائمًا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.



محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الإخوة المسيحيين قداس عيد الميلاد

وشارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية احتفالات الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

رافق محافظ الدقهلية اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا اكسيوس اسقف كنيسة الملاك ميخائيل والعذراء مريم، وقيادات الكنيسة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

المسلمون والمسيحيون في مصر دائمًا يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام

وأكد المحافظ أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

مصر تعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف "مرزوق": "أننا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصر نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة التي تحمل معها كل الخير لأبناء مصر، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، مضيفًا أن إحتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية التي تجمعنا وتجسدها احتفالات اليوم التي تجمع بيننا مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا أكسيوس اسقف الكنيسة عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة.

الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن

وأكد أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبًا إلى جنب منذ فجر التاريخ، ومؤكدًا اعتزازه بالمحبة والإخاء التي تجمع بين المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين على أرض مصر.

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