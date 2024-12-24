الأحزاب السياسية تشيد بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، "الناصري": بادرة إنسانية لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

أكد قادة الأحزاب السياسية قرار العفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء هو قرار إنساني بالدرجة الأولى، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

محسن جلال

وقال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصرى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، بادرة طيبة جديرة بالإشادة، كما أنها تأتي تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأضاف أن قرار الرئيس يؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.

جهود سيناء دائما مقدرة لدى المصريين جميعا

وتابع أن جهود سيناء دائما مقدرة لدى المصريين جميعا، وقد حمل قرار الرئيس معاني كثيرة عن هذا التقدير الجمعي لأبناء سيناء الذين سطروا ملاحم وطنية تاريخية مشيرا الى ان سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر، مشيرا إلى أن القرار يؤكد على التزام الدولة بدعم وحدة الصف الوطني وتعزيز قيم التسامح والتكاتف، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لمصر وشعبها، مؤكدا قرارات العفو الرئاسي تحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تنسى أبنائها، وتعمل على دمجهم في مسيرة التنمية.

اسامة الشاهد

وصف المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء بالقرار الإنساني الذي يعكس حرص القيادة السياسية على لم الشمل الوطني وترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تنحاز للمواطن وتفتح المجال العام وتعزز جهود مؤسسات الدولة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أسامة الشاهد أن مصر تدخل مرحلة جديدة وجمهورية جديدة تسع الجميع لا إقصاء فيها ولا تهميش مشددًا علي أن القرار جاء استجابة لمطالب شيوخ وعواقل ونواب سيناء وتقديرا لدورهم الوطني في الدفاع عن تراب مصر ومكافحة الإرهاب والتطرف بما يحفظ أمن واستقرار الدولة وبالأخص على حدودنا الشرقية.

قرارات العفو الأخيرة

كما أوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان مؤسسات الدولة تضع على رأس أولوياتها ملف حقوق الإنسان وتحقق فيه نتائج إيجابية ملموسة وقطعت فيه شوطا كبيرا ولعل تلك القرارات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين جزء من تحرك عاقل ورشيد تحرص من خلاله القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية والصحية والمجتمعية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة كما أن القرارات الجمهورية تأتي في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية التي نص عليها الدستور.

العفو الرئاسى، واختتم أسامة الشاهد حديثه موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا النهج الوطني الذي يعزز مسيرة بناء الدولة على أسس ديمقراطية تراعي الحق في العدالة والمساواة بما يضم جميع أبناء مصر تحت لواء واحد لا استبعاد فيه ولا إقصاء مشددا على أن استجابة الرئيس لمطالبات أهل سيناء ونواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد خطوة كاشفة عن حكمة ورشد القرار وأيضا انعكاس لمدى اهتمام رأس الدولة بالملف الحقوقي وتقديره لدور أهل سيناء التاريخيّ في مكافحة الإرهاب وصد عدوان الجماعات التكفيرية التي تريد لنا الخراب.

جيهان مديح

وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكومًا من أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخي في حماية الوطن.

وأوضحت مديح، اليوم أن قرار الرئيس السيسي بـ العفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديرًا مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها.

وأضافت أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسي في الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصري، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية.

قرارات العفو الرئاسى الجديدة

وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصرى بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسي مثمنة قراراته التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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