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خلال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان"، الأنبا إرميا: للإنسان كرامة وهو ما أكدته الأديان السماوية

الأنبا إرميا يتحدث
الأنبا إرميا يتحدث أمام الندوة، فيتو
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هنَّأ نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الأمين العام المساعد لـبيت العائلة المصرية الرئيس السيسي والشعب المصري والجيش المصري بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة، وكذلك وجه التهنئة للمفتي د. نظير عياد على جهوده الحثيثة والصادقة، وكذلك هنأ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي على توليه أمانة مجمع البحوث الإسلامية.
 

ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي تعقدها دار الإفتاء المصرية

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي تعقدها دار الإفتاء المصرية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دعمًا وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
 

الأنبا إرميا: للإنسان كرامة وهو ما أكدته كل الأديان السماوية

وأضاف أن للإنسان كرامة وهو ما أكدته كل الأديان السماوية، مستعرضًا العديد من نصوص القرآن والإنجيل، مضيفًا أن للإنسان تأثيرًا لما يُزرع فيه من قيم وأفكار، مضيفًا أن للناس رسالة في الحياة، فمنهم من يؤديها ومنهم من يفشل في ذلك وما يتبقى للإنسان من أعماله هو الخير والعطاء، وليس قيمة الإنسان بما يملكه ولكن بما يمنحه، ولذا أفضل استثمار هو بناء الإنسان، وعلينا الاعتماد على الأفكار الرشيدة وإفساح المجال لأصحاب الابتكارات والمواهب.

واختتم نيافة الأنبا كلمته بتقديم التهنئة لجميع الحضور، داعيًا لاستثمار تلك الندوة في بناء حقيقي وفعال للإنسان.

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