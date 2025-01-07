الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية في قداس عيد الميلاد: احنا ما لناش زي شعب أصيل ووطن عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: "احنا ما لناش زي" شعب أصيل ووطن عريق يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، معربا عن سعادته البالغة للمشاركة في  الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مطرانية الملاك ميخائيل والعذراء مريم في المنصورة .

الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام

 وأضاف: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي أتقدم بخالص التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد داعين الله عز وجل أن يمن على مصرنا بدوام بالأمن والأمان والإستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، مؤكدا أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام.

المسلمين والمسيحيين في مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة

وأوضح أن المسلمين والمسيحيين في مصر دائمًا يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائمًا كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.
 

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان الإخوة المسيحيين قداس عيد الميلاد

وشارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء الإثنين، احتفالات الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

 

رافق محافظ الدقهلية  اللواء دكتور حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا اكسيوس اسقف كنيسة الملاك ميخائيل والعذراء مريم، وقيادات الكنيسة ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

المسلمون والمسيحيون في مصر دائمًا يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام

 وأكد المحافظ أن المسلمين والمسيحيين فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائما كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية منذ فجر التاريخ.

مصر تعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة

وأضاف "مرزوق": "أننا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمصر نعيش مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية وبناء الجمهورية الجديدة التي تحمل معها كل الخير لأبناء مصر، وأن هذه المرحلة أعطتنا الدفعة والأمل في غد أفضل، مشيرا إلى أن اليوم هو عيد لكل المصريين، مضيفًا أن إحتفالات أعياد الميلاد هي تعبير صادق عن الوحدة الوطنية التي تجمعنا وتجسدها احتفالات اليوم التي تجمع بيننا مسلمين ومسيحيين في نسيج واحد.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا أكسيوس اسقف الكنيسة عن بالغ شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، ولجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية بالمحافظة.

الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن

وأكد أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد الذي نعيش فيه جنبًا إلى جنب منذ فجر التاريخ، ومؤكدًا اعتزازه بالمحبة والإخاء التي تجمع بين المصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين على أرض مصر.

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