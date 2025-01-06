محافظ الدقهلية يناقش منظومة معالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء والتخلص الآمن منها

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، اجتماعا مع مسئولي الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "ايكارو" لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات.

تفاصيل اجتماع مسئولي الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة

وذلك بحضور اللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور هشام شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايكارو، والمهندسة هناء عبد المنعم نائب العضو المنتدب بالشركة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأكد على ضرورة استمرار الجهود المبذولة للحفاظ على مستوى النظافة وكفاءة منظومة المخلفات الصلبة.

دراسة مدى قدرة الشركة على تطبيق منظومة معالجة وتدوير مخلفات البناء والهدم

وعرض محافظ الدقهلية على مسئولي شركة ايكارو دراسة مدى قدرة الشركة على تطبيق منظومة معالجة وتدوير مخلفات البناء والهدم، وأكد على شركة ايكارو الالتزام بالخطة الزمنية لأعمال اغلاق وتأهيل المقلب العشوائي بقلابشو مركز بلقاس وفقا للبرنامج الزمني الموضوع بمعرفة وزارة التنمية المحلية، ومتابعة الموقف الانشائي المرحلي للمدفن الصحي الهندسي بقلابشو، كما وجه لمدير إدارة المخلفات الصلبة بضرورة التوسع في اشراك الشركات الخاصة بأعمال جمع ونقل المخلفات والتكامل مع منظومة المعالجة والتدوير والتخلص الآمن.

5 مصانع معالجة وتدوير في الدقهلية

وأوضح محافظ الدقهلية أنه لدى المحافظة 5 مصانع معالجة وتدوير بمراكز المنزلة وأجا والسنبلاوين وبلقاس ومصنع سندوب بطاقة استيعابية تبلغ 3500 طن يوميا، كما يوجد مدفن صحي هندسي بقلابشو على مساحة 50 فدانا، وتم الانتهاء من انشاء الخلية الأولى منه على مساحة 12.5 فدان، وجار إنشاء الخلية الثانية على مساحة 12.5 فدان، ويستقبل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير وتبلغ نسبتها 35% من إجمالي المدخلات.

تعظيم الاستفادة من مصانع المعالجة والتدوير القائمة

وأكد محافظ الدقهلية على توفير جميع أوجه الدعم اللازم لقيام الشركة بتنفيذ أعمالها وتذليل أي عقبات قد تعوق الأعمال، مشيرا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من مصانع المعالجة والتدوير القائمة والتي خصصت لها الدولة أموال كبيرة لتحقيق المستهدف منها وهو الحفاظ على بيئة نظيفة ومظهر حضاري بمراكز ومدن المحافظة، وأوضح أن التعاون والتنسيق لا يتوقف بين محافظة الدقهلية ووزارة التنمية المحلية في جميع المجالات وقطاعات الخدمة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة واتاحة خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل.

حضر الاجتماع بدر السيد بدر قائم بأعمال مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والمهندس أحمد شريف نائب مدير المشروع، ومحمد صلاح المدير المالي، والمهندس محمود عبد الرحمن مدير مشروع المخلفات بالشركة، والدكتورة هدير فريد مدير التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة.

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