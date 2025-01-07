تل أبيب تجهز للحرب على أنقرة.. 884 ألف جندي تركي لمحاربة 670 ألف من جنود الاحتلال.. والجيش التركي بالمرتبة الـ 8 عالميًّا والكيان المحتل في المركز الـ 17

أعلنت لجنة حكومية للاحتلال الإسرائيلي أن الجيش التركي يمثل خطرًا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها.

تركيا العثمانية تمتلك جيشًا متقدمًا

وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الصهيونية لتقييم قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "تركيا العثمانية تمتلك جيشًا متقدمًا ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز"، اليوم الثلاثاء.

قدرات الجيش التركي وقوات الإحتلال

و يصنف الجيش التركي في المرتبة الـ8 عالميًّا، وهو ثالث أقوى جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ17 عالميًّا.

وفي منطقة الشرق الأوسط، التي تضم 15 جيشًا، يصنف الجيش التركي في المرتبة الأولى بالمنطقة، بينما يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ4، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور".

الإنفاق العسكري

تركيا: 40 مليار دولار

إسرائيل: 24.4 مليار دولار

عدد الجنود

تركيا: 884 ألف جندي

إسرائيل: 670 ألف جندي

القوات الجوية

تركيا: 1069 طائرة تجعلها بين أضخم 9 قوات جوية في العالم.

إسرائيل: 612 طائرة تجعلها في المرتبة الـ19 عالميًّا.

القوات البرية

تمتلك تركيا 2231 دبابة ونحو 55 ألف مركبة عسكرية و1038 مدفعًا ذاتي الحركة و1747 مدفعًا مقطورًا و286 راجمة صواريخ.

وفي المقابل، تمتلك إسرائيل 1370 دبابة ونحو 44 مركبة عسكرية و650 مدفعًا ذاتي الحركة و300 مدفع مقطور و150 راجمة صواريخ.

القوات البحرية

تركيا: يضم أسطولها 186 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة الـ18 عالميًّا.

إسرائيل: يضم أسطولها 67 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 46 عالميا.

إسرائيل تستعد للتهديد الأكبر

ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرًا جذريًّا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".

وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا، وهو جيش لن يكون أقل خطورة من سابقه".

قوة سنية متطرفة

ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضًا بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني، على حد قولها.

وحذّرت اللجنة من أن تصبح تركيا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر.

وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.

وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها"، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".

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