الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

الاحتلال يحضر للحرب مع تركيا بعد سقوط الأسد، ولجنة صهيونية تزعم: أنقرة التهديد الأكبر

جيش الإحتلال الإسرائيلى،
جيش الإحتلال الإسرائيلى، فيتو

اعتبرت لجنة حكومية للاحتلال الإسرائيلي أن  الجيش التركي يمثل خطرا يفوق ما وصفته بـ"المشروع الإيراني" آلاف المرات، بحسب قولها.

تركيا العثمانية تمتلك جيشا متقدما

وقالت لجنة "ناغل"، التي شكلتها الحكومة الصهيونية لتقييم قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "تركيا العثمانية تمتلك جيشا متقدما ويجب أن تتحضر إسرائيل للحرب معها"، حسبما ذكر موقع "آي 24 نيوز"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.

وزعمت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على الاحتلال الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".

 جيش لن يكون أقل خطورة من سابقه

وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء ضمن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة بعد فحص ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة في إسرائيل.

ورأت اللجنة أن "الشرق الأوسط شهد تغييرا جذريا يحتّم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران، وهو تركيا، التي جاء منها المسلحون (المعارضة المسلحة)، التي سيطرت على سوريا بعد سقوط حكومة الأسد".

وتابعت اللجنة: "رغم سقوط حكومة الأسد وتدمير معظم الجيش السوري على يد إسرائيل، يجب الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام تهديد جديد سينشأ في سوريا، وهو جيش لن يكون أقل خطورة من سابقه".

قوة سنية متطرفة 

ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"قوة سنية متطرفة" لن تقبل أيضًا بوجود إسرائيل، وقد ينشأ في سوريا تهديد أكبر من التهديد الإيراني، على حد قولها.

وحذّرت اللجنة من أن تصبح تركيا ما وصفته بـ"مبعوث تركي" يسير في إطار إعادة التاج العثماني إلى مجده السابق ويقود إلى صراع تركي إسرائيلي مباشر.

وأوصت اللجنة ببناء المزيد من التحصينات على مدار السنوات المقبلة لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية إلى باطن الأرض حتى يمكنها الصمود في وجه الهجمات، مع تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري.

وأمس الاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "لا ترضى بتفكك سوريا وتدمير وحدتها"، مضيفا: "إذا رأت تركيا خطورة في هذا الشأن، فسنتخذ الخطوات اللازمة بسرعة".
 

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المشروع الإيراني الجيش التركي الاحتلال الإسرائيلي تهديد إيران تركيا الشرق الأوسط

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