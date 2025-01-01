الأربعاء 01 يناير 2025
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خارج الحدود

الجيش التركي يقصف مواقع قسد بالمدفعية الثقيلة

الجيش التركي، فيتو
الجيش التركي، فيتو

قصف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة، اليوم الأربعاء، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة عين العرب كوباني ما خلف أضرارا مادية.

الجيش التركي يقصف مواقع لقوات سوريا

واستهدف الجيش التركي من قواعده في قرية الهوشرية بمحيط منبج بالمدفعية الثقيلة 6 مرات منطقة جسر قرقوزاق وقرية بير حسو جنوبي مدينة كوباني ما تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدفت مسيرة تركية معمل السكر في بلدة دير حافر شرق حلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

 الفصائل الموالية لتركيا تقصف  بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين


كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين، وبالتحديد قرية خربة زمالة، بالتزامن مع هجوم الفصائل على تلك المنطقة، بينما تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق، إسقاط مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في أجواء جسر قرقوزاق.

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الفصائل الموالية لتركيا تركيا سوريا الديمقراطية تشرين الجيش التركي

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