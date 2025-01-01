الجيش التركي يقصف مواقع قسد بالمدفعية الثقيلة

قصف الجيش التركي بالمدفعية الثقيلة، اليوم الأربعاء، مواقع لقوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة عين العرب كوباني ما خلف أضرارا مادية.

الجيش التركي يقصف مواقع لقوات سوريا

واستهدف الجيش التركي من قواعده في قرية الهوشرية بمحيط منبج بالمدفعية الثقيلة 6 مرات منطقة جسر قرقوزاق وقرية بير حسو جنوبي مدينة كوباني ما تسبب بأضرار في منازل وممتلكات المدنيين.

كما استهدفت مسيرة تركية معمل السكر في بلدة دير حافر شرق حلب، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

الفصائل الموالية لتركيا تقصف بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين



كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا بالمدفعية الثقيلة جنوب سد تشرين، وبالتحديد قرية خربة زمالة، بالتزامن مع هجوم الفصائل على تلك المنطقة، بينما تدور اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية.

كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في وقت سابق، إسقاط مسيرة تركية من نوع بيرقدار TB2 في أجواء جسر قرقوزاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.