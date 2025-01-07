الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يصل إسبانيا لخوض معسكره الأخير قبل المونديال

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، وصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى إسبانيا لخوض المعسكر الأخير، استعدادًا لبطولة العالم للرجال والتي تقام بتنظيم ثلاثي في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير من العام الجاري.

ويلعب منتخب مصر في بطولة العالم 2025 الي تقام الشهر الجاري ضمن المجموعة الثامنة مع منتخبات كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

بطولة ودية في إسبانيا

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة ودية في إسبانيا في الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري، بمشاركة منتخبات النرويج ورومانيا وإسبانيا وسلوفاكيا والأرجنتين.

وتم تقسيم المشاركين في الدورة الودية إلى مجموعتين تضم كل منها ثلاثة منتخبات، وتضم المجموعة الأولى إسبانيا مع الأرجنتين وسلوفاكيا؛ فيما تتكون المجموعة الثانية من منتخبات مصر والنرويج ورومانيا.

واختار الإسباني خوان كارلوس باستور  المدير الفني لمنتخب مصر 20 لاعبا في معسكر إسبانيا والذي سيتم الاختيار منهم قائمة بطولة العالم.

قائمة منتخب مصر في معسكر إسبانيا

ضمت  القائمة 20 لاعبًا، وهم:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)
عبد الرحمن حُميد (الأهلي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)
محمد لاشين (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
خالد وليد (بشيكتاش التركي)
ياسر سيف (الأهلي).

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