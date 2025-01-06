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رياضة

كرة اليد، الاتحاد الدولي يهنئ خالد فتحي ومجلسه على النجاح في الانتخابات

خالد فتحي، فيتو
خالد فتحي، فيتو

كرة اليد، تلقى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، تهنئة من الاتحاد الدولي، على نجاح مجلسه في الانتخابات الأخيرة.

وتضمن الخطاب تهنئة من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لمجلس الإدارة الجديد.

 

منتخب كرة اليد يطير إلى إسبانيا

 تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد مساء اليوم مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى إسبانيا للدخول في معسكر مغلق يستمر لمدة 4 أيام، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

 

وتشهد البطولة الودية في إسبانيا مشاركة 6 منتخبات وهي، مصر وإسبانيا والأرجنتين والنرويج وسلوفاكيا ورومانيا، مقسمين على مجموعتين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات خلال معسكره في إسبانيا وموعدها كالتالي:

8 يناير | مصر × النرويج

10 يناير | مصر × رومانيا

11 يناير | 

أول المجموعة الأولى  × أول المجموعة الثانية 
ثاني المجموعة الأولى  × ثاني المجموعة الثانية 
ثالث المجموعة الأولى × ثالث المجموعة الثانية.

 

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم

 ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم يوم 12 يناير المقبل، بعد ختام معسكرها في إسبانيا المقرر له خلال الفترة من 4 وحتى 11 من الشهر نفسه.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025.

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