كرة اليد، مدرب الفراعنة يكشف برنامج الاستعداد للمونديال

كرة اليد، كشف محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب كرة اليد، عن وجود استعدادات قوية لمنتخب الفراعنة قبل المشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وأوضح محمد إبراهيم، أن المنتخب الوطني يستعد حاليا للسفر إلى إسبانيا لدخول معسكر يستمر لمدة 4 أيام، يخوض خلالها الفريق 3 مباريات قوية مع منتخبات أوروبية.

وتابع: “نشارك في بطولة العالم من أجل تحقيق إنجاز غير مسبوق، ولدينا كافة الإمكانيات التي تؤهلنا لإبهار العالم مجددا”.

وقال “إبراهيم”: “منتخب مصر يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين، ولديهم الإصرار على حصد ميدالية تاريخية تضاف لسجل إنجازات كرة اليد المصرية”.

مواعيد مباريات منتخب كرة اليد في بطولة العالم

يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، للمشاركة في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير 2025.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

خالد فتحي يترأس البعثة

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعقد اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة.

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة.

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظرونه كل عامين من أجل إبهار العالم.

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

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