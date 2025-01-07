يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

فرغت نيابة شرق القاهرة الكلية فيديو سجلته كاميرا مراقبة داخل شقة مصر الجديدة التي شهدت مقتل ربة منزل على يد زوجها ثم انتحاره بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكشف تفريغ الكاميرا ظهور المتهم وهو في حالة عدم اتزان ويحمل بيده سلاحا أبيضا ثم دخل الى غرفة النوم وخرج وملابسه والسلاح غارقان بالدماء ولم تخرج زوجته من خلفه.

وأضاف تفريغ كاميرا المراقبة ظهور المتهم ممسكا بأكثر من “أفيز” ثم قام بلفهم حول رقبته، وتعلق بجنش في سقف الصالة ثم انتحر، ثم ظهر بعد ذلك نجله يدخل الصالة وشاهد والده معلقا في السقف.

طعنات وخنق بالجثث

وكشفت المعاينة الأولية أن جثة الزوجة كانت على الأرض وبها عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها وآثار خنق أيضًا.

التحريات: الزوج قتل زوجته ثم انتحر

وكشفت التحريات أن الزوج قتل زوجته خنقًا وبطعنات من سلاح أبيض بسبب خلافات بينهما ورغبتها في ترك منزل الزوجية ثم تخلص من حياته بعد أن صنع لنفسه مشنقة تاركين خلفهما طفلين.

الشهود: الزوج مدمن مخدرات

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود الذين أكدوا أن الزوج من مدمني المواد المخدرة وقبل الجريمة بفترة وقعت بينه وبين زوجته خلافات كبيرة تركت له المنزل على أثرها.

وأضاف الشهود أن الزوج خرج منذ فترة في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يعتذر لزوجته عما بدر منه من إساءة وطالب منها مسامحته والرجوع إليه.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

لغز شقة مصر الجديدة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات

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