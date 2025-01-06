العثور على جثتي سيدة وزوجها، تطورات جديدة في جريمة مصر الجديدة

تسلمت أسرة ضحية زوجها المنتحر بمنطقة مصر الجديدة، جثمانها من مشرحة زينهم تمهيدا لدفنها.

تطورات جديدة فى جريمة مصر الجديدة

وكانت النيابة العامة أمرت بتشريح جثامين سيدة وزوجها، بعد قيامه بقتلها والتخلص من حياته، كما أمرت بدفن الجثث وسرعة تحريات المباحث.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالى بوجود جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتي رجل وزوجته وتبين أن الزوج مشنوق.

وأكدت تحريات المباحث عدم دخول وخروج أحد إلى الشقة وسلامة المتعلقات الشخصية والنوافذ، وبأن الزوج قام بقتل زوجته ثم تخلص من حياته.

وكشفت التحقيقات، قبل ثلاثة أشهر فقط من وقوع الجريمة، أنه خرج هيثم عبر صفحته على فيسبوك في بث مباشر، قدم فيه اعتذاره لزوجته بعد خروجه من إحدى مصحات علاج الإدمان، قائلًا: "أنا غلطت غلط كبير أوي، ياسمين كانت خير زوجة مثالية، عمري ما شفت منها حاجة وحشة، وأنا كنت السبب في كل المشاكل، ومن غيرها الحياة مش هتكون حلوة، ولو سابتني هموت نفسي".

وقال شاهد عيان أن الجريمة وقعت بالأمس الأحد عندما، فوجئوا بالابن الأكبر للضحية يصرخ، لافتا إلى أنهم عندما صعدوا وجدوا جثتيهما بعدما أنهى المتهم هيثم، حياة زوجته ياسمين بـ 11 طعنة متفرقة، قبل أن ينهي حياته شنقا باستخدام "أفيز"، وطعنة سددها لنفسه في الرقبة قبل وفاته.

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